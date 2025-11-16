Italia, giovedì il sorteggio degli spareggi: le possibili avversarie

Gattuso e i suoi scopriranno a metà settimana la squadra da affrontare nel primo turno dei playoff

L'Italia scende in campo stasera ma più per una questione d'orgoglio che di classifica. Gli azzurri sono già proiettati al playoff di marzo, in attesa di capire chi dovranno affrontare in semifinale. La Repubblica in edicola stamattina fa il punto sulle possibili avversarie della nazionale di Gattuso:

"L'Italia il 20 novembre a Zurigo conoscerà il suo minigirone degli spareggi: semifinale il 26 marzo a Bergamo contro una tra Svezia, Romania, Irlanda del Nord (già sicure) e Galles (o Macedonia del Nord, se perderà a Cardiff martedì). Gattuso spera in uno o due stage a febbraio. Stasera proverà a battere la Norvegia, seguita a Milano da 6mila tifosi. Il 9-0 per superarla al primo posto con la differenza reti è utopia. I 3 punti dell'aggancio a quota 21 alimenterebbero le recriminazioni per il regolamento, che porta al Mondiale squadre modeste del Centro America e 6 o forse 7 sudamericane su 10: «Ma non fatemi più parlare, se no non posso andare più in giro da nessuna parte al mondo», scherza Gattuso".