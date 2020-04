Ceferin: “Finire Champions ed Europa League entro il 3 agosto. Ma dipendiamo da…”

Intervenuto ai microfoni di ZDF, emittente tedesca, Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, ha parlato così della possibilità di riprendere le coppe europee dopo l’emergenza Coronavirus: Si può giocare con la modalità attuale o farlo in una partita secca, magari in campo neutro. Poi si potrebbe giocare una final eight o una final four. Il 3 agosto tutto deve essere finito, sia la Champions che l’Europa League. La situazione è straordinaria. Possiamo giocare nelle stesse date dei campionati e agli stessi orari, dobbiamo essere flessibili. Se la crisi si ferma, inizieremo prima.

L’unica decisione sbagliata sarebbe quella di giocare in un modo che metta in pericolo la salute di giocatori, tifosi e arbitri. Ma se è sicuro e la salute non è in pericolo, non vedo alcun problema. Lo sport porta energia, abbiamo bisogno dello sport. Le persone sono nervose e ansiose. Il calcio è un settore serio, è importante per le persone, anche se le superstar al momento sono i dottori e le infermiere. Abbiamo diversi piani per riavviare la Champions League e l’Europa League a maggio, giugno, luglio o se non giocheremo più. C’è un gruppo di lavoro tra UEFA, campionati e club. Ma se le autorità non ci consentono di giocare, non saremo in grado di farlo. Dipendiamo dai governi nazionali. In ogni caso è meglio a porte chiuse e alla televisione, il calcio è ciò che la gente vuole”.