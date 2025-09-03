"Non mi preoccupa affatto. I nostri club lo volevano, soprattutto i grandi club, credo che la ragione fosse principalmente finanziaria. E se organizzano un Mondiale per Club ogni quattro anni, per la nostra organizzazione e per me personalmente, va benissimo. Ma questo è tutto".
Ceferin: “Il Mondiale per Club non mi preoccupa, ma no a un torneo ogni due anni”
Così Aleksander Ceferin nel corso di un'intervista a Politico parlando del Mondiale per club, organizzato dalla Fifa. Ceferin dice che, tuttavia, non sarebbe d'accordo se si decidesse di organizzarlo ogni due anni "ma non credo che lo vogliano".
Il calcio per club, aggiunge, "non è solo territorio Uefa. Prima c'era il Mondiale per Club, che era una cosa molto più piccola. Il problema è che i giocatori arrivano morti a fine stagione e poi devono andare disputare questo torneo di cinque settimane, il che è troppo. Dovrebbero parlare con i club che hanno sostenuto questa idea. Questo il problema, perché hanno la competizione maschile, il Mondiale per Club, poi l'anno dopo c'è il Mondiale, e un anno niente e poi Europei e Copa America e tutto il resto. Quindi è faticoso e ora con la Coppa d'Africa a gennaio è una storia infinita. Quindi è dura. Ma vediamo cosa succederà in futuro".
