Le Figaro – Perché Pavard ha spinto per tornare in Francia. Declassamento? Per Benjamin…

Il trasferimento al Marsiglia ha restituito motivazioni secondo Le Figaro che spiega i motivi che lo hanno spinto a tornare in Francia
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Benjamin Pavard appare rinato. Fino a poche settimane fa, il francese aveva il volto appesantito dalle incertezze sul proprio futuro. Oggi, invece, il trasferimento all’Olympique Marsiglia gli ha restituito spensieratezza e motivazione secondo Le Figaro che spiega i motivi che lo hanno spinto a tornare in Francia.

"Come si spiega un simile cambio di rotta? Propenso a lasciare Milano quest'estate, Pavard ha intuito che il vento sta cambiando. Sedotto da Mehdi Benatia, direttore sportivo dell'OM, ​​il difensore accetta la sfida dell'Olympique Marsiglia. Un posto da titolare, il fervore del Vélodrome, la Champions League, il ritorno in Ligue 1...".

"Le ragioni sono molteplici e, sebbene alcuni lo vedano come un declassamento dopo Bayern e Inter, Pavard ritiene che la sfida di Marsiglia gli permetterà di essere più visibile per la nazionale francese. Non titolare da marzo 2024 per i Bleus, l'ex giocatore dell'Inter non vuole perdersi il Mondiale 2026 dopo aver trascorso Euro 2024 e un Mondiale 2022 in panchina. A Marsiglia, conta su questa visibilità per guadagnarsi visibilità nella mente di Deschamps e mantenere il suo posto in nazionale nonostante l'agguerrita concorrenza. La palla è nel suo campo".

(Le Figaro)

