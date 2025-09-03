L'Inter ha diramato un comunicato ufficiale per annunciare il rinnovo di contratto di due giovani.
UFFICIALE – Inter, rinnovo di contratto per Alexiou e Zarate: i dettagli
L'Inter ha diramato un comunicato ufficiale per annunciare il rinnovo di contratto di Christos Alexiou e Dilan Zarate
"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale dei contratti di Christos Alexiou e Dilan Zarate"
Christos Alexiou, difensore greco classe 2005, ha disputato sinora due presenze con l'Under 23.
Dilan Zarate, invece, è un centrocampista classe 2007 che ha totalizzato in questa stagione quattro gettoni con la Primavera 1 di Carbone.
