UFFICIALE – Inter, rinnovo di contratto per Alexiou e Zarate: i dettagli

L'Inter ha diramato un comunicato ufficiale per annunciare il rinnovo di contratto di Christos Alexiou e Dilan Zarate
Matteo Pifferi Redattore 

L'Inter ha diramato un comunicato ufficiale per annunciare il rinnovo di contratto di due giovani.

"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale dei contratti di Christos Alexiou e Dilan Zarate"

Christos Alexiou, difensore greco classe 2005, ha disputato sinora due presenze con l'Under 23.

Dilan Zarate, invece, è un centrocampista classe 2007 che ha totalizzato in questa stagione quattro gettoni con la Primavera 1 di Carbone.

