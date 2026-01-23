FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Cella, il ricordo di Serena: “È stato mio allenatore nella Primavera dell’Inter. Se superavi…”

ultimora

Cella, il ricordo di Serena: “È stato mio allenatore nella Primavera dell’Inter. Se superavi…”

Cella, il ricordo di Serena: “È stato mio allenatore nella Primavera dell’Inter. Se superavi…” - immagine 1
L'ex attaccante ha voluto ricordare Giancarlo Cella
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Cella, il ricordo di Serena: “È stato mio allenatore nella Primavera dell’Inter. Se superavi…”- immagine 2

Si è spento a 85 anni Giancarlo Cella. L'ex giocatore ha vestito la maglia dell'Inter per tre stagioni, dal 1968 al 1971 vincendo anche uno scudetto con la maglia nerazzurra. Cella è stato allenatore nella Primavera dell'Inter di Aldo Serena e l'ex attaccante su X ha voluto ricordarlo così.

Cella, il ricordo di Serena: “È stato mio allenatore nella Primavera dell’Inter. Se superavi…”- immagine 3
Inter.it

"È stato il mio allenatore nella Primavera dell’Inter. Giancarlo Cella era un allenatore duro, dall’ironia affilata. Se superavi la sue prove caratteriali eri pronto per affrontare la serie A. R.I.P".

Leggi anche
De Paola: “Juventus-Napoli nodo pazzesco per il campionato perché…”
Inter-Pisa, le formazioni UFFICIALI: gioca De Vrij e fuori Barella! La scelta su Pio e Dimarco

© RIPRODUZIONE RISERVATA