Si è spento a 85 anni Giancarlo Cella. L'ex giocatore ha vestito la maglia dell'Inter per tre stagioni, dal 1968 al 1971 vincendo anche uno scudetto con la maglia nerazzurra. Cella è stato allenatore nella Primavera dell'Inter di Aldo Serena e l'ex attaccante su X ha voluto ricordarlo così.
Cella, il ricordo di Serena: “È stato mio allenatore nella Primavera dell’Inter. Se superavi…”
L'ex attaccante ha voluto ricordare Giancarlo Cella
"È stato il mio allenatore nella Primavera dell’Inter. Giancarlo Cella era un allenatore duro, dall’ironia affilata. Se superavi la sue prove caratteriali eri pronto per affrontare la serie A. R.I.P".
