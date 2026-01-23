Si è spento a 85 anni Giancarlo Cella. L'ex giocatore ha vestito la maglia dell'Inter per tre stagioni, dal 1968 al 1971 vincendo anche uno scudetto con la maglia nerazzurra. Cella è stato allenatore nella Primavera dell'Inter di Aldo Serena e l'ex attaccante su X ha voluto ricordarlo così.