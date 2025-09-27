"Ringraziamo le Autorità e le Istituzioni coinvolte per l'impegno che stanno profondendo e che ci auguriamo continui. Gli sviluppi dell'operazione Gotha del 2022 confermano una realtà inequivocabile: la pirateria non è un fenomeno marginale, ma un sistema criminale radicato e diffuso su larga scala.
Ceo DAZN: "Pirateria ci sottrae 360 mln all'anno, ostacola la crescita del settore"
Ceo DAZN: “Pirateria ci sottrae 360 mln all’anno, ostacola la crescita del settore”
Lo afferma Stefano Azzi, ceo di Dazn Italia in merito all'operazione Gotha II: ecco le sue dichiarazioni riprese dall'ANSA
Pur considerando solo una porzione del fenomeno, l'operazione ha rivelato che ogni mese vengono sottratti alla nostra industria 30 milioni di euro, pari a 360 milioni all'anno, con oltre 900.000 utenti potenzialmente coinvolti che potrebbero essere identificati, come già sta accadendo per altre operazioni. La pirateria continua a erodere il valore dei diritti sportivi, ostacolando lo sviluppo e la crescita del settore". Lo afferma Stefano Azzi, ceo di Dazn Italia in merito all'operazione Gotha II.
(ANSA)
