Cerruti: “Inter ricaduta nel vecchio difetto. Inzaghi deve rimontare in nuovi dubbi”

Proprio per questo motivo, non basta sottolineare che l’Inter è partita molto meglio rispetto a un campionato fa, a prescindere dal derby stravinto. Nemmeno in Champions l’Inter stava meglio, a quota 3 e non 4 come adesso, dopo una sconfitta con il Bayern Monaco e una vittoria contro il Viktoria Plzen, ma soprattutto stavolta la corsa per lo scudetto stellato non è affatto compromessa in anticipo, anche perché alla ripresa del campionato la sfida Milan-Juventus toglierà in ogni caso qualche punto a una delle due concorrenti o a entrambe.