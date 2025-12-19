In studio a Mediaset, l'ex arbitro Graziano Cesari ha commentato così i principali episodi da moviola di Bologna-Inter:
Cesari: “Mano Bisseck da rigore. E giudico così il contatto Heggem-Bonny”
"Sono molto contento del Var stasera, ha aiutato e salvato due volte Chiffi. Chiffi salvato da Maresca, portato in braccio proprio. Rigore per il Bologna? Il pallone arriva in area, c’è questo contatto col braccio che Chiffi non può vedere assolutamente dalla sua posizione. Deve per forza intervenire il Var. È chiaro che è stato un Var molto lungo, stavano vedendo se c’era un contrasto tra le braccia di Castro e Bisseck. Probabilmente hanno guardato anche se prima colpiva di testa e poi di braccio. Bisseck cerca l’intervento di testa ma liscia il pallone e il braccio è larghissimo e fuori dalla sagoma. Revisione giustissima, Bisseck era anche ultimo uomo, ci sono tante componenti. Una situazione fatta molto bene dal Var.
Secondo episodio, il rigore tolto su Bonny. Chiffi non vede nulla, è troppo lontano dall’azione. L’immagine dà suggerimento, la revisione Var dura 16 secondi: Bonny non difende la palla così, ma fa fallo, assolutamente, colpisce Heggem. È come in Milan-Sassuolo: Cheddira allarga la gamba come Bonny qui, questa non è protezione del pallone. La protezione del pallone è lineare, qui allargano la gamba gli attaccanti”.
