Cesari: “Mano Bisseck da rigore. E giudico così il contatto Heggem-Bonny”

"Sono molto contento del Var stasera, ha aiutato e salvato due volte Chiffi. Chiffi salvato da Maresca, portato in braccio proprio. Rigore per il Bologna? Il pallone arriva in area, c’è questo contatto col braccio che Chiffi non può vedere assolutamente dalla sua posizione. Deve per forza intervenire il Var. È chiaro che è stato un Var molto lungo, stavano vedendo se c’era un contrasto tra le braccia di Castro e Bisseck. Probabilmente hanno guardato anche se prima colpiva di testa e poi di braccio. Bisseck cerca l’intervento di testa ma liscia il pallone e il braccio è larghissimo e fuori dalla sagoma. Revisione giustissima, Bisseck era anche ultimo uomo, ci sono tante componenti. Una situazione fatta molto bene dal Var.