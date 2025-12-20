"Seguo e approvo le scelte di Chivu e Allegri. La Supercoppa è una competizione di cui tra 2 mesi non si ricorderà nessuno o quasi. Giusto far giocare le riserve, anche pensando a un’eventuale seconda partita. Non capisco invece lasciar Calha e Pio in panchina per i rigori finali".
Ravezzani: “Approvo scelte Chivu, Supercoppa non se la ricorda nessuno. Ma non capisco…”
Questo il commento di Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di TeleLombardia, sulla scelta di Cristian Chivu di applicare un moderato turnover nelle scelte di ieri sera in Supercoppa contro il Bologna.
