Graziano Cesari, ex arbitro e noto moviolista, è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli soffermandosi anche sulla deriva raggiunta dal nostro calcio a proposito dei falli di mano. Questo il suo pensiero: "Siamo all’anti-calcio. Questo regolamento va modificato. Non si può giocare a calcio senza usare le mani. Serve una differenziazione chiara, altrimenti vedremo sempre rigori, rigorini e polemiche ogni settimana. Senza uguaglianza di giudizio, il problema resterà".