Graziano Cesari, ex arbitro e noto moviolista, è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli soffermandosi anche sulla deriva raggiunta dal nostro calcio a proposito dei falli di mano. Questo il suo pensiero: "Siamo all’anti-calcio. Questo regolamento va modificato. Non si può giocare a calcio senza usare le mani. Serve una differenziazione chiara, altrimenti vedremo sempre rigori, rigorini e polemiche ogni settimana. Senza uguaglianza di giudizio, il problema resterà".
Cesari: “Falli di mano in area? Siamo all’anti-calcio. Per evitare polemiche…”
Il pensiero dell'ex arbitro su quanto sta accadendo ultimamente in materia di rigori concessi per una situazione specifica
Ti chiedo una cosa sulla cosiddetta sudditanza psicologica. Quanto credi che esista davvero?
"Io non l’ho mai vissuta, quindi non posso parlare per gli altri. Ma non credo esista. Gli arbitri oggi sono professionisti a tutti gli effetti: si allenano, studiano, si aggiornano, seguono corsi di formazione. L’arbitraggio è la loro prima attività. Devono solo far bene il loro lavoro. La sudditanza psicologica è un concetto superato."
