Orlando: “Spalletti a volte ci prende in giro. Sassuolo? Per l’Inter non vedo pericoli”

"Chi rischia di più tra l'Inter col Sassuolo e il Napoli col Genoa? La trovo molto difficile partita di Genova, ecco perché", dice Orlando

Matteo Pifferi Redattore 6 febbraio 2026 (modifica il 6 febbraio 2026 | 21:16)

Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dell'eliminazione della Juventus dalla Coppa Italia:

"Spalletti nel dopo-partita deve parlare un po' più semplice. A un certo punto Tacchinardi gli ha detto che serve essere più cinici e ha risposto con tutt'altro. Per me lo fa per prenderci in giro.

Detto questo ho visto una gran bella Juve, squadra tonica, in grande condizione, il risultato di ieri è solo un caso. All'Atalanta gli è girata bene. Serve cattiveria però lì davanti, gli manca questo".

Napoli e Inter, chi rischia di più tra Genoa e Sassuolo? — "La trovo molto difficile partita di Genova per il Napoli, per le assenze e per l'ambiente che troveranno. Il Napoli non sta bene, deve lottare per il quarto posto e deve vincere. L'Inter affronterà una squadra che gioca bene ma che lascia degli spazi che può sfruttare. Non vedo troppi pericoli".