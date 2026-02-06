Braglia: “L’Inter vincerà contro il Sassuolo. KO Juve? Quel rigore…”

FC Inter 1908
"Non vedo rischi per entrambe, le vedo comunque vincenti. Potrebbe are più fatica il Napoli", dice Braglia su Inter e Napoli
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha parlato così dell'eliminazione della Juventus dalla Coppa Italia:

"La partita la Juve l'ha fatta, gli è mancata la stoccata finale. In termini di occasioni ne ha avute di più la Juve. Poi il discutibilissimo rigore concesso all'Atalanta e di chi non conosce i movimenti dei calciatori ha condannato la Juve, che mi è piaciuta come identità di squadra e come gioco. Non vedo tutto questo disfattismo. Il problema è che manca ancora un po' di carattere".

KO avrà riflessi sul campionato?

"Sarà una partita completamente diversa con la Lazio. Il campionato è il vero obiettivo per ripartire. Conceicao ha bisogno ancora di un lavoro minuzioso sulle conclusioni, come tanti altri. L'approssimazione con cui si sono portati al tiro non va".

Napoli e Inter, chi rischia di più tra Genoa e Sassuolo?

"Non vedo rischi per entrambe, le vedo comunque vincenti. Potrebbe are più fatica il Napoli, per le difficoltà di rosa che ha. Ma ora ha solo una competizione praticamente il Napoli, tolta la Coppa Italia".

