Al tavolo di Pressing si dibatte anche sul gol fantasma dell'Inter non convalidato nel finale del derby: Doveri fischia prima per interrompere la confusione nell'area del Milan. Ecco il parere di Graziano Cesari, Massimo Mauro e Sandro Sabatini.
Cesari: “Non è gol annullato Inter, fischia prima”. Mauro: “Arbitro la smetta!” E Sabatini…
Cesari: "Solito traffico in area, ma il fischio arriva nettamente prima che il pallone arrivi in rete perché Carlos Augusto e Saelemaekers si stavano strattonando. E qui fischia prima".
Mauro: "Scusami ma qui l'arbitro la deve smettere di fischiare per andare: deve dare rigore se c'è rigore, li deve lasciare stare, non è possibile che cominci a dire aspettate, non vi toccate".
Cesari: "Qual è il calcio di rigore o il fallo Massimo?".
Mauro: "Fischia qualcosa oppure niente, allora niente".
Sabatini: "Non è un gol annullato, ma ha ragione Mauro: l'arbitro non deve fare come nella boxe che li separa".
Mauro: "Certo che ho ragione, perde solo tempo".
