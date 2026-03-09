FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Cesari: “Non è gol annullato Inter, fischia prima”. Mauro: “Arbitro la smetta!” E Sabatini…

ultimora

Cesari: “Non è gol annullato Inter, fischia prima”. Mauro: “Arbitro la smetta!” E Sabatini…

Cesari: “Non è gol annullato Inter, fischia prima”. Mauro: “Arbitro la smetta!” E Sabatini… - immagine 1
Al tavolo di Pressing si dibatte anche sul gol fantasma dell'Inter non convalidato nel finale del derby: il parere di Graziano Cesari, Massimo Mauro e Sandro Sabatini
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Al tavolo di Pressing si dibatte anche sul gol fantasma dell'Inter non convalidato nel finale del derby: Doveri fischia prima per interrompere la confusione nell'area del Milan. Ecco il parere di Graziano Cesari, Massimo Mauro e Sandro Sabatini.

Cesari: “Non è gol annullato Inter, fischia prima”. Mauro: “Arbitro la smetta!” E Sabatini…- immagine 2
Getty Images

Cesari: "Solito traffico in area, ma il fischio arriva nettamente prima che il pallone arrivi in rete perché Carlos Augusto e Saelemaekers si stavano strattonando. E qui fischia prima".

Mauro: "Scusami ma qui l'arbitro la deve smettere di fischiare per andare: deve dare rigore se c'è rigore, li deve lasciare stare, non è possibile che cominci a dire aspettate, non vi toccate".

Milan Inter Chivu
2265484430

Cesari: "Qual è il calcio di rigore o il fallo Massimo?".

Mauro: "Fischia qualcosa oppure niente, allora niente".

Sabatini: "Non è un gol annullato, ma ha ragione Mauro: l'arbitro non deve fare come nella boxe che li separa".

Mauro: "Certo che ho ragione, perde solo tempo".

Leggi anche
Biasin: “Ricci fa identico movimento di Bisseck. Non posso credere che…”
Calvarese: “Ecco perché Ricci non è rigore. Gol annullato? Doveri sbaglia perché…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA