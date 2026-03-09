C'è chi nelle scorse settimane, se non mesi, ha parlato in modo assurdo di Inter favorita in qualche modo dagli arbitri: ricostruzione smontata dal derby

C'è chi nelle scorse settimane, se non mesi, ha parlato in modo assurdo di Inter favorita in qualche modo dagli arbitri. Ricostruzione smontata da quanto accaduto nel derby, con fallo di mano evidente di Ricci nel finale e mancato calcio di rigore assegnato ai nerazzurri. Questo lo scambio tra Fabrizio Biasin e Massimo Mauro a Pressing.