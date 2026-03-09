FC Inter 1908


Mano Ricci, Biasin: “Magari ci accorgiamo che non esiste Inter favorita!”. Mauro: “Inventeranno…”

C'è chi nelle scorse settimane, se non mesi, ha parlato in modo assurdo di Inter favorita in qualche modo dagli arbitri: ricostruzione smontata dal derby
C'è chi nelle scorse settimane, se non mesi, ha parlato in modo assurdo di Inter favorita in qualche modo dagli arbitri. Ricostruzione smontata da quanto accaduto nel derby, con fallo di mano evidente di Ricci nel finale e mancato calcio di rigore assegnato ai nerazzurri. Questo lo scambio tra Fabrizio Biasin e Massimo Mauro a Pressing.

Biasin: "Ci sono solo cattive notizie per l'Inter: ha perso un altro derby. Ma forse una mezza bella notizia c'è: dopo una cosa del genere, tutto quello che sentiamo dire dell'Inter favorita dal palazzo quantomeno dopo Inter-Lazio, Inter-Roma e questo, magari ci accorgiamo che questo palazzo che manovra non esiste".

Mauro: "Inventeranno un altro VAR come è stato fatto per non far vincere la Juventus, anche per l'Inter".

Biasin: "Mi auguro di no".

