Al tavolo di Pressing di discute del calcio di rigore concesso al Napoli nei minuti finali della sfida contro il Genoa di sabato sera: Cornet sfiora appena Vergara e il VAR richiama Massa per assegnare il penalty agli azzurri. Ecco la discussione tra Graziano Cesari, Clemente Russo, Riccardo Trevisani e Massimo Mauro .

Cesari: "Questo intervento su Vergara per me non è rigore: non c'è step on foot, c'è la scarpetta che scivola via, il tocco è leggerissimo.

Russo: "Sfiorato ma c'erano i tacchetti sul collo piede. Se il regolamento dice che il tocco è rigore, è rigore: il problema è quello. Se non dicesse quello, Vergara avrebbe continuato a correre".