Al tavolo di Pressing di discute del calcio di rigore concesso al Napoli nei minuti finali della sfida contro il Genoa di sabato sera: Cornet sfiora appena Vergara e il VAR richiama Massa per assegnare il penalty agli azzurri. Ecco la discussione tra Graziano Cesari, Clemente Russo, Riccardo Trevisani e Massimo Mauro.
Cesari: “Non esiste il rigore per il Napoli, lo dirà anche l’AIA”. Trevisani ancora più duro
Cesari: "Questo intervento su Vergara per me non è rigore: non c'è step on foot, c'è la scarpetta che scivola via, il tocco è leggerissimo.
Clemente Russo: "Il piede però è stato pestato".
Trevisani: "Sfiorato o pestato?".
Russo: "Sfiorato ma c'erano i tacchetti sul collo piede. Se il regolamento dice che il tocco è rigore, è rigore: il problema è quello. Se non dicesse quello, Vergara avrebbe continuato a correre".
Mauro: "Clemente, il Napoli si è lamentato altre cinque volte quando ha preso un fallo di questo tipo".
Trevisani: "Molto più evidenti di questo".
Russo: "Ma quanti ce ne hanno tolti?".
Mauro: "Se discutiamo di questi problemi non ne veniamo fuori. Questo è il problema: di queste cose non puoi parlare quando ti capita l'episodio contro, sono poco credibili. Bisognerebbe sedersi e dire cosa serve al calcio".
Cesari: "Vi do un'anticipazione: per gli arbitri questo non è mai rigore".
Trevisani: "Per nessuno è rigore".
