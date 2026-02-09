FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Cesari: “Non esiste il rigore per il Napoli, lo dirà anche l’AIA”. Trevisani ancora più duro

ultimora

Cesari: “Non esiste il rigore per il Napoli, lo dirà anche l’AIA”. Trevisani ancora più duro

Cesari: “Non esiste il rigore per il Napoli, lo dirà anche l’AIA”. Trevisani ancora più duro - immagine 1
Al tavolo di Pressing di discute del calcio di rigore concesso al Napoli nei minuti finali della sfida contro il Genoa di sabato sera
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Al tavolo di Pressing di discute del calcio di rigore concesso al Napoli nei minuti finali della sfida contro il Genoa di sabato sera: Cornet sfiora appena Vergara e il VAR richiama Massa per assegnare il penalty agli azzurri. Ecco la discussione tra Graziano Cesari, Clemente Russo, Riccardo Trevisani e Massimo Mauro.

Cesari: “Non esiste il rigore per il Napoli, lo dirà anche l’AIA”. Trevisani ancora più duro- immagine 2

Cesari: "Questo intervento su Vergara per me non è rigore: non c'è step on foot, c'è la scarpetta che scivola via, il tocco è leggerissimo.

Clemente Russo: "Il piede però è stato pestato".

Trevisani: "Sfiorato o pestato?".

Russo: "Sfiorato ma c'erano i tacchetti sul collo piede. Se il regolamento dice che il tocco è rigore, è rigore: il problema è quello. Se non dicesse quello, Vergara avrebbe continuato a correre".

Mauro: "Clemente, il Napoli si è lamentato altre cinque volte quando ha preso un fallo di questo tipo".

Trevisani: "Molto più evidenti di questo".

Russo: "Ma quanti ce ne hanno tolti?".

Cesari: “Non esiste il rigore per il Napoli, lo dirà anche l’AIA”. Trevisani ancora più duro- immagine 3
Getty Images

Mauro: "Se discutiamo di questi problemi non ne veniamo fuori. Questo è il problema: di queste cose non puoi parlare quando ti capita l'episodio contro, sono poco credibili. Bisognerebbe sedersi e dire cosa serve al calcio".

Cesari: "Vi do un'anticipazione: per gli arbitri questo non è mai rigore".

Trevisani: "Per nessuno è rigore".

Leggi anche
Adani: “Chi si accorge che l’Inter è senza Barella e Calha? A forza di criticare...
Mauro certo: “La Juve batterà l’Inter”. I pronostici a Pressing: per Trevisani...

© RIPRODUZIONE RISERVATA