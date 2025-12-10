FC Inter 1908
FCIN1908 – Szoboszlai: “Tifosi Inter arrabbiati? E perché? Il gol di Konate…”

Dominik Szoboszlai è intervenuto in mix zone dopo la vittoria contro l'Inter a San Siro e ha parlato anche del rigore
Dominik Szoboszlai è intervenuto in mix zone dopo la vittoria contro l'Inter a San Siro:

"Salah? Non è una cosa che dipende da noi giocatori, è una cosa tra lui e la società. Non è una nostra decisione, lui è un mio amico ma è una cosa tra lui e la società"

Sul rigore

"Perché i tifosi dell'Inter sono arrabbiati? Non ho visto il replay ma non è una nostra decisione, è una decisione dell'arbitro. Gol di Konate? Non ho visto neanche quello, ha fischiato fallo all'Inter, alla fine ci è andata bene"

(Video di Daniele Vitiello, inviato Fcinter1908.it)

