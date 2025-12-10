Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato della lotta scudetto partendo dalle capoliste Milan e Napoli. "Sono i due grandi allenatori, i più vincenti, e non è casuale che siano lì. E' un bel campionato, lascia a desiderare su qualche passaggio a vuoto. Ieri grande vittoria del Milan, sono quelle che ti danno una forza enorme. Andare sotto 2-0 e poi vincere bene è un segnale. E' un duello entusiasmante col Napoli, ma c'è anche l'Inter".
Impallomeni: “Bel campionato. Duello entusiasmante Milan-Napoli, ma c’è anche l’Inter”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato della lotta scudetto
E' corsa a tre per lo Scudetto tra Napoli, Inter e Milan?—
"E' a tre, perché c'è il Milan che sta dimostrando di potersela giocare".
