Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato della lotta scudetto partendo dalle capoliste Milan e Napoli. "Sono i due grandi allenatori, i più vincenti, e non è casuale che siano lì. E' un bel campionato, lascia a desiderare su qualche passaggio a vuoto. Ieri grande vittoria del Milan, sono quelle che ti danno una forza enorme. Andare sotto 2-0 e poi vincere bene è un segnale. E' un duello entusiasmante col Napoli, ma c'è anche l'Inter".