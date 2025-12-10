FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato della lotta scudetto
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato della lotta scudetto partendo dalle capoliste Milan e Napoli. "Sono i due grandi allenatori, i più vincenti, e non è casuale che siano lì. E' un bel campionato, lascia a desiderare su qualche passaggio a vuoto. Ieri grande vittoria del Milan, sono quelle che ti danno una forza enorme. Andare sotto 2-0 e poi vincere bene è un segnale. E' un duello entusiasmante col Napoli, ma c'è anche l'Inter".

E' corsa a tre per lo Scudetto tra Napoli, Inter e Milan?

"E' a tre, perché c'è il Milan che sta dimostrando di potersela giocare".

