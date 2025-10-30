FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, ottime notizie da Appiano: Thuram ha cominciato l’allenamento col gruppo!

ultimora

Inter, ottime notizie da Appiano: Thuram ha cominciato l’allenamento col gruppo!

Inter, ottime notizie da Appiano: Thuram ha cominciato l’allenamento col gruppo! - immagine 1
Arrivano ottime notizie dalla Pinetina e dall'allenamento in corso dell'Inter dopo la vittoria di ieri sera contro la Fiorentina
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Arrivano ottime notizie dalla Pinetina e dall'allenamento in corso dell'Inter dopo la vittoria di ieri sera contro la Fiorentina: come riporta Sky Sport, Marcus Thuram ha iniziato la sessione con i compagni.

Inter, ottime notizie da Appiano: Thuram ha cominciato l’allenamento col gruppo!- immagine 2
Getty Images

Il francese ha quindi smaltito l'infortunio e per la prima volta si è aggregato al gruppo: è cominciato quindi il lavoro per essere disponibile domenica alle 12.30 contro il Verona.

Leggi anche
Trevisani: “L’Inter ha un allenatore che ha fatto un unicum nella storia della Serie...
Sucic, nel suo gol c’è tutto: ora arriva la vera sfida. Risposta confortante per Chivu

© RIPRODUZIONE RISERVATA