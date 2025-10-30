Arrivano ottime notizie dalla Pinetina e dall'allenamento in corso dell'Inter dopo la vittoria di ieri sera contro la Fiorentina: come riporta Sky Sport, Marcus Thuram ha iniziato la sessione con i compagni.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter, ottime notizie da Appiano: Thuram ha cominciato l’allenamento col gruppo!
ultimora
Inter, ottime notizie da Appiano: Thuram ha cominciato l’allenamento col gruppo!
Arrivano ottime notizie dalla Pinetina e dall'allenamento in corso dell'Inter dopo la vittoria di ieri sera contro la Fiorentina
Il francese ha quindi smaltito l'infortunio e per la prima volta si è aggregato al gruppo: è cominciato quindi il lavoro per essere disponibile domenica alle 12.30 contro il Verona.
© RIPRODUZIONE RISERVATA