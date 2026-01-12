A seguito di revisione Var l'arbitro Doveri ha assegnato un rigore all'Inter per lo step on foot di Rrahmani su Mkhitaryan. Questa la moviola de La Gazzetta dello Sport:
"Nell’azione dell’1-0, Zielinski scippa palla a McTominay, che lo stende: Doveri lascia il vantaggio ma manca il giallo allo scozzese. Al 13’ Thuram sulla trequarti prende il vantaggio su Juan Jesus ma è fermato fallosamente: niente fischio né giallo. Pochi minuti dopo, altro scontro Juan Jesus-Thuram, piede alto sul petto del nerazzurro ma normale scontro di gioco. C’è il rigore per l’Inter (chiamato dal Var Di Bello): pestone di Rrahmani su Mkhitaryan (manca il giallo)".
