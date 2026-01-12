FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Moviola – Inter, rigore solare su Mkhitaryan. Mancano gialli a Rrahmani, McTominay e Juan Jesus

news

Moviola – Inter, rigore solare su Mkhitaryan. Mancano gialli a Rrahmani, McTominay e Juan Jesus

Moviola – Inter, rigore solare su Mkhitaryan. Mancano gialli a Rrahmani, McTominay e Juan Jesus - immagine 1
A seguito di revisione Var l'arbitro Doveri ha assegnato un rigore all'Inter per lo step on foot di Rrahmani su Mkhitaryan
Andrea Della Sala Redattore 

A seguito di revisione Var l'arbitro Doveri ha assegnato un rigore all'Inter per lo step on foot di Rrahmani su Mkhitaryan. Questa la moviola de La Gazzetta dello Sport:

Moviola – Inter, rigore solare su Mkhitaryan. Mancano gialli a Rrahmani, McTominay e Juan Jesus- immagine 2
Getty Images

"Nell’azione dell’1-0, Zielinski scippa palla a McTominay, che lo stende: Doveri lascia il vantaggio ma manca il giallo allo scozzese. Al 13’ Thuram sulla trequarti prende il vantaggio su Juan Jesus ma è fermato fallosamente: niente fischio né giallo. Pochi minuti dopo, altro scontro Juan Jesus-Thuram, piede alto sul petto del nerazzurro ma normale scontro di gioco. C’è il rigore per l’Inter (chiamato dal Var Di Bello): pestone di Rrahmani su Mkhitaryan (manca il giallo)".

Leggi anche
Inter-Napoli, ad Akanji il compito di arginare Hojlund: nuovi leader per Chivu e Conte
Repubblica – Inter, col Napoli tra insulti e polemiche. Conte fa pretattica. Chivu...

© RIPRODUZIONE RISERVATA