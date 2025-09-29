Cessione San Siro, si va verso l’approvazione della delibera? Le ultime

"E' arrivato il comunicato di Forza Italia che ha detto che non voterà, 4 consiglieri in meno parteciperanno al voto e così il quorum si abbassa. Ora 24 voti a favore potrebbero bastare, una consigliera è stata convinta in queste ore. Ci sono 43 consiglieri, Sindaco incluso. In questo momento ci sarebbero i numeri per l'approvazione della delibera, ora verranno trattati e votati i 51 emendamenti ma l'orientamento è molto chiaro"