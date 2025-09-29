FC Inter 1908
Cessione San Siro, si va verso l’approvazione della delibera? Le ultime

Silvia Vallini, giornalista, è intervenuta a Sky Sport per riportare gli ultimi aggiornamenti sul tema San Siro.
Matteo Pifferi 

Silvia Vallini, giornalista, è intervenuta a Sky Sport per riportare gli ultimi aggiornamenti sul tema San Siro. Oggi si tiene il Consiglio comunale che dovrà approvare o meno la delibera sulla vendita dell'impianto ai due club. Al momento traspare grande ottimismo circa l'approvazione:

"E' arrivato il comunicato di Forza Italia che ha detto che non voterà, 4 consiglieri in meno parteciperanno al voto e così il quorum si abbassa. Ora 24 voti a favore potrebbero bastare, una consigliera è stata convinta in queste ore. Ci sono 43 consiglieri, Sindaco incluso. In questo momento ci sarebbero i numeri per l'approvazione della delibera, ora verranno trattati e votati i 51 emendamenti ma l'orientamento è molto chiaro"

Quali sono i nodi?

"I nodi principali riguardano i costi di compartecipazione della bonifica delle aree destinate a verde e che verranno restituite al Comune a lavori ultimati. I club continueranno ad occuparsi della manutenzione, ci sono anche alcune clausole nella delibera che riguardano entrambe le parti, il Comune chiede che i club restino per 15 anni per controllare e gestire la società acquirente, i club chiedono che i diritti di costruzione arrivino nei tempi previsti, che arrivino i permessi per l'opera che si intende ultimare entro il 2031, così da poter usarlo per Euro 2032"

