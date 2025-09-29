LIVE, Consiglio comunale di Milano: oggi si definisce il futuro del Meazza

La partita si gioca sui dettagli. Trattandosi della seconda convocazione, in aula siederanno solo 15 consiglieri, e per far passare la delibera basterà un voto in più rispetto all’opposizione. Al momento i favorevoli sono 23, ma la maggioranza rischia di non essere abbastanza solida senza nuovi appoggi.

Gli incerti che possono decidere tutto

Gli occhi sono puntati su due esponenti del centrosinistra, Monica Romano (Partito Democratico) e Marco Fumagalli (Lista Sala), ancora indecisi. Un loro sì garantirebbe 25 voti, blindando l’approvazione del progetto. Per strappare il loro consenso sono stati presentati tre emendamenti chiave: una “lista bianca” per le attività commerciali contro le infiltrazioni mafiose, chiarimenti sui costi di bonifica del Parco dei Capitani e nuove misure a tutela della salute dei residenti del quartiere San Siro.