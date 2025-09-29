fcinter1908 ultimora LIVE, Consiglio comunale di Milano: oggi si definisce il futuro del Meazza

ultimora

LIVE, Consiglio comunale di Milano: oggi si definisce il futuro del Meazza

LIVE, Consiglio comunale di Milano: oggi si definisce il futuro del Meazza - immagine 1
Giornata decisiva per il futuro dello stadio Meazza con il consiglio comunale che riunisce per definirne il futuro
Giovanni Montopoli Direttore 

San Siro, ore decisive: oggi il voto che può cambiare il futuro dello stadio

Milano si prepara a una giornata che potrebbe segnare una svolta storica per San Siro. Questo pomeriggio, alle 16:30, il Consiglio comunale si riunirà per decidere sul progetto di cessione e riqualificazione dell’impianto. La seduta, che proseguirà a oltranza, dovrà portare a un verdetto chiaro: approvazione o bocciatura del piano presentato.

Quorum e numeri in bilico

—  

La partita si gioca sui dettagli. Trattandosi della seconda convocazione, in aula siederanno solo 15 consiglieri, e per far passare la delibera basterà un voto in più rispetto all’opposizione. Al momento i favorevoli sono 23, ma la maggioranza rischia di non essere abbastanza solida senza nuovi appoggi.

Gli incerti che possono decidere tutto

—  

Gli occhi sono puntati su due esponenti del centrosinistra, Monica Romano (Partito Democratico) e Marco Fumagalli (Lista Sala), ancora indecisi. Un loro sì garantirebbe 25 voti, blindando l’approvazione del progetto. Per strappare il loro consenso sono stati presentati tre emendamenti chiave: una “lista bianca” per le attività commerciali contro le infiltrazioni mafiose, chiarimenti sui costi di bonifica del Parco dei Capitani e nuove misure a tutela della salute dei residenti del quartiere San Siro.

Leggi anche
L’Inter ha ritrovato se stessa perdendo con la Juve. Curiosità particolare per l’attacco
Trevisani: “Meme ovunque su Esposito, Chivu bravissimo. Ha esultato più al suo gol...

© RIPRODUZIONE RISERVATA