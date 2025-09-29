Protagonista del podcast di Alessandro Cattelan , 'Supernova', Fabio Capello ha toccato diversi argomenti. Il tecnico è tornato sulla finale di Champions persa dall'Inter contro il Psg: "L'ho vista dal vivo, vedere una squadra come l'Inter così amorfa, senza cuore, senza forza, succube in tutti momenti, qualche cosa tatticamente si poteva fare. È stata una sorpresa vedere un'Inter così, non l'avrei mai creduto. Chi vince la Champions? Ho tante di quelle curiosità".

"Vorrei vedere se hanno capito come si mette in difficoltà il Psg, tra l'altro quella cavolata della palla buttata in touche fuori dal campo. CI sono tante cose intelligenti da copiare... Mi piace vedere cosa farà Xabi Alonso al Real Madrid. Poi vediamo se qualche italiana ancora una volta riuscirà ad andare avanti, me lo auguro con tutto il cuore e non guardo il colore della maglia. Poi qualche squadra inglese. Il City è un cantiere".