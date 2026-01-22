Dopo le gare giocate ieri nel penultimo turno di Champions League, le possibilità dell'Inter di accedere agli ottavi di finale senza passare dai playoff si sono ulteriormente abbassate.
Champions, chance Inter in top 8 si abbassano. Ottavi, quarti e semifinali: le percentuali
TOP 8 O PLAYOFF?—
Dopo il 3-1 con l'Arsenal si aggiravano attorno all'11% le chance dell'Inter di evitare gli spareggi, dopo le gare giocate ieri sera queste possibilità si sono abbassate al 6%. L'Atalanta, nonostante la sconfitta di ieri, grazie a un punto in più in classifica conserva il 16% di possibilità di poter approdare agli ottavi direttamente.
QUARTI, SEMIFINALE O VITTORIA?—
Se le chance di passare direttamente agli ottavi sono molto limitate, secondo Football Meets Data l'Inter conserva buone possibilità di arrivare comunque alla fase a eliminazione diretta tramite i playoff. 80% di possibilità di raggiungere gli ottavi, 37% di approdare ai quarti, 19% di raggiungere la finale, 9% di centrare nuovamente la finale e 4% le possibilità di alzare il trofeo.
