FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Champions, chance Inter in top 8 si abbassano. Ottavi, quarti e semifinali: le percentuali

ultimora

Champions, chance Inter in top 8 si abbassano. Ottavi, quarti e semifinali: le percentuali

Champions, chance Inter in top 8 si abbassano. Ottavi, quarti e semifinali: le percentuali - immagine 1
Dopo le gare giocate ieri, le possibilità dell'Inter di accedere agli ottavi di finale senza passare dai playoff si sono ulteriormente abbassate
Andrea Della Sala Redattore 

Dopo le gare giocate ieri nel penultimo turno di Champions League, le possibilità dell'Inter di accedere agli ottavi di finale senza passare dai playoff si sono ulteriormente abbassate.

TOP 8 O PLAYOFF?

Champions, chance Inter in top 8 si abbassano. Ottavi, quarti e semifinali: le percentuali- immagine 2

—  

Dopo il 3-1 con l'Arsenal si aggiravano attorno all'11% le chance dell'Inter di evitare gli spareggi, dopo le gare giocate ieri sera queste possibilità si sono abbassate al 6%. L'Atalanta, nonostante la sconfitta di ieri, grazie a un punto in più in classifica conserva il 16% di possibilità di poter approdare agli ottavi direttamente.

QUARTI, SEMIFINALE O VITTORIA?

—  

Se le chance di passare direttamente agli ottavi sono molto limitate, secondo Football Meets Data l'Inter conserva buone possibilità di arrivare comunque alla fase a eliminazione diretta tramite i playoff. 80% di possibilità di raggiungere gli ottavi, 37% di approdare ai quarti, 19% di raggiungere la finale, 9% di centrare nuovamente la finale e 4% le possibilità di alzare il trofeo.

Champions, chance Inter in top 8 si abbassano. Ottavi, quarti e semifinali: le percentuali- immagine 3

Leggi anche
Pastore: “Arsenal fa paura, Inter ha opposto Diouf fuori ruolo. Luis Henrique non è da...
Paganin: “Arsenal superiore ma l’Inter mi sembra una squadra che…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA