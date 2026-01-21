Durante il podcast Elastici, il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato la prestazione dell'Inter contro l'Arsenal
Pastore: “Arsenal fa paura, Inter ha opposto Diouf fuori ruolo. Luis Henrique non è da Inter”
Frattesi-Barella cambio che va nella direzione di provare ad attaccare gli spazi, anche scoprendoti. Infatti l'Arsenal ha preso di più il controllo della partita. Il cambio Lautaro fa discutere, anche perché forse andava tolto Thuram, la coppia Lautaro-Pio aveva fatto bene. Non so se Chivu ha fatto qualche calcolo in ottica campionato, ma sarebbe fuori luogo visto che mancava mezz'ora. Non una serata brillante di Lautaro. I cambi dell'Arsenal facevano impressione, l'Inter ha opposto Diouf fuori ruolo, Frattesi, Esposito. Sul lungo l'Arsenal dilagante. Mi ha fatto una grande impressione.
Luis Henrique non vale minimamente il miglior Dumfries, nei movimenti ci arriva ma secondo me non è a livello dell'Inter. Giocata timida, impacciata, reprime la giocata più coraggiosa per paura dell'errore e questo crea anche diffidenza nei compagni. L'Inter secondo me dovrebbe pensare a qualcosa da quella parte in questi ultimi 10 giorni di mercato. Barella? Il tifoso vede le cose più vistose: quelle soluzioni di tacco, di esterno. Lui parte da una considerazione altissima tra i tifosi, era il capitano eletto in campo. C'è stato un calo, non so di cosa, di adrenalina, di entusiasmo. Per questo è contestato, più che altro sui social.
