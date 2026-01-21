Pastore: “Arsenal fa paura, Inter ha opposto Diouf fuori ruolo. Luis Henrique non è da Inter”

Frattesi-Barella cambio che va nella direzione di provare ad attaccare gli spazi, anche scoprendoti. Infatti l'Arsenal ha preso di più il controllo della partita. Il cambio Lautaro fa discutere, anche perché forse andava tolto Thuram, la coppia Lautaro-Pio aveva fatto bene. Non so se Chivu ha fatto qualche calcolo in ottica campionato, ma sarebbe fuori luogo visto che mancava mezz'ora. Non una serata brillante di Lautaro. I cambi dell'Arsenal facevano impressione, l'Inter ha opposto Diouf fuori ruolo, Frattesi, Esposito. Sul lungo l'Arsenal dilagante. Mi ha fatto una grande impressione.