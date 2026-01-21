Paganin: “Arsenal superiore ma l’Inter mi sembra una squadra che…”

Antonio Paganin, ex calciatore, ha parlato del KO dell'Inter contro l'Arsenal ai microfoni di TMW Radio: "Che stia facendo meglio in campionato è un dato di fatto, ma ieri aveva l'Arsenal, primo in Premier e che ha fatto 7 su 7 in Champions e che è difficile di affrontare. Ti ha dimostrato all'inizio la sua forza, che da anni è ai vertici.