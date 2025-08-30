FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista ha parlato delle squadre italiane impegnate in Champions
Gianni Pampinella
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Daniele Garbo ha parlato delle squadre italiane impegnate in Champions League e chi tra loro ha più possibilità di arrivare tra le prime otto in classifica generale.

"L’Inter è quella che può andare più lontano. È una squadra esperta, le altre sono un’incognita. Il Napoli ha poca esperienza, ha giocatori forti, l’Atalanta la vedo in grande difficoltà e non credo che Juric possa restituire gli stessi fasti. La Juventus è un’incognita, bisogna capire come reagirà al doppio impegno, non mi convince ancora del tutto. Ma in generale nessuno può aspirare ad andare oltre ai quarti”.

