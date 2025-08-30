Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Daniele Garbo ha parlato delle squadre italiane impegnate in Champions League e chi tra loro ha più possibilità di arrivare tra le prime otto in classifica generale.

"L’Inter è quella che può andare più lontano. È una squadra esperta, le altre sono un’incognita. Il Napoli ha poca esperienza, ha giocatori forti, l’Atalanta la vedo in grande difficoltà e non credo che Juric possa restituire gli stessi fasti. La Juventus è un’incognita, bisogna capire come reagirà al doppio impegno, non mi convince ancora del tutto. Ma in generale nessuno può aspirare ad andare oltre ai quarti”.