Le ultime notizie dicono che sta un po' meglio. Massimo Moratti è stato ricoverato all'Humanitas per una polmonite ed era stato necessario intubarlo. La moglie, la signora Milly, aveva rassicurato sulle sue condizioni ma sono stati tanti i tifosi che si sono preoccupati dell'ex presidente dell'Inter.
A San Siro compare lo striscione per Moratti: “La tua Curva è con te”
In un momento delicato per l'ex presidente nerazzurro, costretto ad un ricovero per una polmonite, i tifosi gli fanno sentire la loro vicinanza
In attesa di conferma sulle sue condizioni migliorate, si deciderà se stubarlo nel fine settimana, i tifosi dei gruppi della Curva Nord hanno voluto far sentire il loro sostegno all'ex proprietario nerazzurro.
In uno striscione apparso a San Siro, dove domenica sera si gioca contro l'Udinese la seconda partita della stagione, si legge "Presidente Moratti, la tua Curva è con te", scritto in nerazzurro. Una dedica per l'ex numero uno interista in un momento di difficoltà con l'augurio che tutto possa andare per il meglio. Le immagini dello striscione sono state pubblicate sul profilo di Nino Ciccarelli.
