Champions, biglietti Inter-Benfica: tutte le informazioni

L'Inter giocherà l'andata in Portogallo mentre il ritorno a San Siro si disputerà il 18 o il 19 aprile

L'Inter affronterà il Benfica nei quarti di finale di Champions League. Questo l'esito del sorteggio di Nyon. In attesa che UEFA comunichi le date e gli orari ufficiali di gara, si conosce già l'ordine delle due sfide: l'Inter giocherà l'andata in Portogallo l'11 o il 12 aprile, mentre il ritorno a San Siro si disputerà il 18 o il 19 aprile.

Tutte le informazioni sui biglietti per assistere a San Siro a Inter-Benfica saranno disponibili su Inter.it nei prossimi giorni.

Come sempre la vendita dei biglietti seguirà differenti fasi di vendita: alla prevendita per gli abbonati alla Serie A 22-23 seguiranno quelle dedicate ai Soci Inter Club e ai titolari della tessera Siamo Noi (sottoscritta entro il 16 marzo 2023). Successivamente si aprirà la fase di vendita libera.

FC Internazionale Milano raccomanda a tutti i tifosi di acquistare unicamente attraverso i canali di vendita ufficiali: sul sito inter.it/tickets e nei punti vendita Vivaticket (unicamente per la fase di vendita libera).

Su inter.it/tickets - non appena UEFA ufficializzerà data e ora del match - sarà possibile iscriversi all'alert "Avvisami quando in vendita" per avere una comunicazione tempestiva sull'avvio delle fasi di vendita dei biglietti.