"È obbligatorio conquistare i tre punti sul campo del Borussia Dortmund. Considerando lo scontro diretto tra Psg e Newcastle, i nerazzurri superebbero la squadra sconfitta al Parco dei Principi oppure entrambe se la sfida dovesse terminare pari. Nel primo caso è necessario che si verifichino cinque dei seguenti scenari, nel secondo ne sarebbero sufficienti quattro. Attenzione anche al risultato della Juventus (a pari punti con l'Inter): se i bianconeri dovessero vincere col Monaco potrebbero superare i nerazzurri nella differenza reti (attualmente +6 per la squadra di Chivu, +4 per quella di Spalletti).