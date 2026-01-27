fcinter1908 ultimora Champions, Inter agli ottavi senza playoff? Ecco tutte le combinazioni necessarie

ultimora

Champions, Inter agli ottavi senza playoff? Ecco tutte le combinazioni necessarie

Champions, Inter agli ottavi senza playoff? Ecco tutte le combinazioni necessarie - immagine 1
La squadra di Chivu è già sicura dei playoff, ma può anche sperare di passare direttamente agli ottavi. Tutte le combinazioni
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter nell'ultimo turno di Champions League affronterà il Borussia Dortmund in trasferta. La squadra di Chivu è già sicura dei playoff, ma può anche sperare di passare direttamente agli ottavi.

obbligatorio conquistare i tre punti sul campo del Borussia Dortmund. Considerando lo scontro diretto tra Psg e Newcastle, i nerazzurri superebbero la squadra sconfitta al Parco dei Principi oppure entrambe se la sfida dovesse terminare pari. Nel primo caso è necessario che si verifichino cinque dei seguenti scenari, nel secondo ne sarebbero sufficienti quattro. Attenzione anche al risultato della Juventus (a pari punti con l'Inter): se i bianconeri dovessero vincere col Monaco potrebbero superare i nerazzurri nella differenza reti (attualmente +6 per la squadra di Chivu, +4 per quella di Spalletti).

Champions, Inter agli ottavi senza playoff? Ecco tutte le combinazioni necessarie- immagine 2
Getty Images

  • Il Liverpool perde col Qarabag;

  • Il Tottenham non vince a Francoforte;

  • Il Chelsea viene fermato a Napoli;

  • Il Barcellona non batte il Copenaghen;

  • Lo Sporting non esce vincente a Bilbao;

  • Il Manchester City non supera il Galatasaray;

  • L'Atletico Madrid non vince col Bodo;

  • L'Atalanta non supera l'Union Saint-Gilloise.

    • Leggi anche
    Trevisani: “Chivu mi piace tantissimo. Dumfries fuori 4 mesi, ne avete mai sentito...
    Trevisani: “Roma-Milan esercitazione attacco-difesa. Se l’Inter arriva a 90 non...

    © RIPRODUZIONE RISERVATA