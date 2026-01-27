L'Inter nell'ultimo turno di Champions League affronterà il Borussia Dortmund in trasferta. La squadra di Chivu è già sicura dei playoff, ma può anche sperare di passare direttamente agli ottavi.
Champions, Inter agli ottavi senza playoff? Ecco tutte le combinazioni necessarie
La squadra di Chivu è già sicura dei playoff, ma può anche sperare di passare direttamente agli ottavi. Tutte le combinazioni
"È obbligatorio conquistare i tre punti sul campo del Borussia Dortmund. Considerando lo scontro diretto tra Psg e Newcastle, i nerazzurri superebbero la squadra sconfitta al Parco dei Principi oppure entrambe se la sfida dovesse terminare pari. Nel primo caso è necessario che si verifichino cinque dei seguenti scenari, nel secondo ne sarebbero sufficienti quattro. Attenzione anche al risultato della Juventus (a pari punti con l'Inter): se i bianconeri dovessero vincere col Monaco potrebbero superare i nerazzurri nella differenza reti (attualmente +6 per la squadra di Chivu, +4 per quella di Spalletti).
