Dopo le prime tre giornate, l'Inter viaggia a punteggio pieno con 9 gol fatti e 0 subiti

Gianni Pampinella Redattore 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 14:06)

Fin qui è stato un percorso netto quello dell'Inter in Champions League. Nelle prime tre partite del girone, i nerazzurri hanno fatto bottino pieno battendo Ajax (0-2), Slavia Praga (3-0) e St Gilloise (0-4). Adesso il prossimo avversario della squadra di Chivu è il Kairat Almaty, gara in programma mercoledì 5 novembre. Una vittoria contro il club kazako avvicinerebbe l'Inter a un obiettivo importante, gli ottavi di Champions senza passare dai playoff.

La domanda che molti tifosi nerazzurri si fanno adesso è: quanti punti servono per la qualificazione agli ottavi? Prendendo come riferimento la classifica finale della passata stagione, per il passaggio diretto al prossimo turno potrebbero bastare 16 punti, anche se va sempre tenuto conto della differenza reti che col nuovo format è fondamentale.

L'Inter al momento ha 9 punti, per la qualificazione agli ottavi i nerazzurri avrebbero dunque bisogno di due vittorie e un pareggio. Il prossimo avversario è il Kairat Almaty, ma è più avanti che il calendario sarà tutto in salita. Infatti i nerazzurri dovranno affrontare nell'ordine: Atletico Madrid (in trasferta, mercoledì 26 novembre), Liverpool (in casa, martedì 9 dicembre), Arsenal (in casa, martedì 20 gennaio) e Borussia Dortmund (in trasferta, mercoledì 28 gennaio).