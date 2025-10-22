FC Inter 1908
Champions, Inter: quanti punti servono per la qualificazione agli ottavi? Calendario

Champions, Inter: quanti punti servono per la qualificazione agli ottavi? Calendario - immagine 1
Dopo le prime tre giornate, l'Inter viaggia a punteggio pieno con 9 gol fatti e 0 subiti
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Fin qui è stato un percorso netto quello dell'Inter in Champions League. Nelle prime tre partite del girone, i nerazzurri hanno fatto bottino pieno battendo Ajax (0-2), Slavia Praga (3-0) e St Gilloise (0-4). Adesso il prossimo avversario della squadra di Chivu è il Kairat Almaty, gara in programma mercoledì 5 novembre. Una vittoria contro il club kazako avvicinerebbe l'Inter a un obiettivo importante, gli ottavi di Champions senza passare dai playoff.

Champions, Inter: quanti punti servono per la qualificazione agli ottavi? Calendario- immagine 2
Getty Images

La domanda che molti tifosi nerazzurri si fanno adesso è: quanti punti servono per la qualificazione agli ottavi? Prendendo come riferimento la classifica finale della passata stagione, per il passaggio diretto al prossimo turno potrebbero bastare 16 punti, anche se va sempre tenuto conto della differenza reti che col nuovo format è fondamentale.

Champions, Inter: quanti punti servono per la qualificazione agli ottavi? Calendario- immagine 3
Getty

L'Inter al momento ha 9 punti, per la qualificazione agli ottavi i nerazzurri avrebbero dunque bisogno di due vittorie e un pareggio. Il prossimo avversario è il Kairat Almaty, ma è più avanti che il calendario sarà tutto in salita. Infatti i nerazzurri dovranno affrontare nell'ordine: Atletico Madrid (in trasferta, mercoledì 26 novembre), Liverpool (in casa, martedì 9 dicembre), Arsenal (in casa, martedì 20 gennaio) e Borussia Dortmund (in trasferta, mercoledì 28 gennaio).

 

