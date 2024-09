Per tutti coloro che non lo hanno sottoscritto, è ancora possibile partecipare alle notti europee acquistando i biglietti per le singole partite della fase campionato della Champions League. Come detto, il primo match che scalderà San Siro è quello con la Stella Rossa.

Sono in vendita i biglietti per Inter-Stella Rossa, in programma martedì 1 ottobre alle 21:00 a San Siro: l'acquisto per i residenti in Serbia è momentaneamente vietato.