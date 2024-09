E' già tempo di voltare pagina. L'Inter torna in campo tra poco più di 48 ore, per l'esordio stagionale in Champions League. I nerazzurri saranno di scena in casa del Manchester City, nel remake della finale di Istanbul 2023. Domani, quindi, già giornata di vigilia. Fcinter1908.it vi racconterà tutto attraverso i suoi inviati ad Appiano Gentile e in Inghilterra. Questi gli appuntamenti: