L'UEFA ha pubblicato, come di consueto, la top 11 relativa alla 2a giornata della fase a gironi della Champions League. E' presente nella formazione un calciatore dell'Inter dopo il convincente 3-0 allo Slavia Praga di martedì sera.
A sorpresa, però, non si tratta né di Lautaro Martinez, autore di una doppietta, né di Marcus Thuram, eletto MVP della gara a fine partita.
E' invece Denzel Dumfries il giocatore nerazzurro presente in formazione: l'UEFA ha deciso di premiare l'olandese, autore dell'altro gol nerazzurro, per la sua prestazione ed inserirlo nel ruolo di terzino destro. Ecco la squadra completa:
