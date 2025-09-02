FC Inter 1908
Champions League 25/26, la lista dell’Atalanta: presente Lookman

L'Atalanta ha trasmesso alla UEFA l’elenco dei calciatori che prenderanno parte alla fase campionato della Champions. Presente Lookman
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

L'Atalanta ha trasmesso alla UEFA l’elenco dei calciatori che prenderanno parte alla fase campionato della Champions League 2025/2026. La novità più grande è che il club bergamasco ha deciso di inserire nella lista anche Ademola Lookman. Nonostante i giorni turbolenti dopo il mancato trasferimento all'Inter, è emersa la volontà dell'Atalanta di provare a ricucire i rapporti con l'attaccante nigeriano.

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello

Difensori: Ahanor, Bellanova, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini, Zappacosta

Centrocampisti: Bernasconi, Brescianini, De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic, Zalewski

Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Lookman, Maldini, Scamacca, Sulemana

