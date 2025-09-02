Champions League 25/26, la lista dell’Atalanta: presente Lookman

L'Atalanta ha trasmesso alla UEFA l’elenco dei calciatori che prenderanno parte alla fase campionato della Champions League 2025/2026. La novità più grande è che il club bergamasco ha deciso di inserire nella lista anche Ademola Lookman. Nonostante i giorni turbolenti dopo il mancato trasferimento all'Inter, è emersa la volontà dell'Atalanta di provare a ricucire i rapporti con l'attaccante nigeriano.