L'Atalanta ha trasmesso alla UEFA l’elenco dei calciatori che prenderanno parte alla fase campionato della Champions League 2025/2026. La novità più grande è che il club bergamasco ha deciso di inserire nella lista anche Ademola Lookman. Nonostante i giorni turbolenti dopo il mancato trasferimento all'Inter, è emersa la volontà dell'Atalanta di provare a ricucire i rapporti con l'attaccante nigeriano.
Champions League 25/26, la lista dell’Atalanta: presente Lookman
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello
Difensori: Ahanor, Bellanova, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini, Zappacosta
Centrocampisti: Bernasconi, Brescianini, De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic, Zalewski
Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Lookman, Maldini, Scamacca, Sulemana
