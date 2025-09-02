Come da regolamento, FC Internazionale Milano ha trasmesso alla UEFA l’elenco dei calciatori che prenderanno parte alla fase campionato della UEFA Champions League 2025/2026. L'unico escluso è Tomas Palacios.
UFFICIALE – Inter, la lista per la Champions League 2025/26: un solo escluso
FC Internazionale Milano ha trasmesso alla UEFA l'elenco dei calciatori che prenderanno parte alla fase campionato della UEFA Champions League 2025/2026
1 Yann SOMMER
2 Denzel DUMFRIES
6 Stefan DE VRIJ
7 Piotr ZIELINSKI
8 Petar SUCIC
9 Marcus THURAM
10 Lautaro MARTINEZ
11 LUIS HENRIQUE
12 Raffaele DI GENNARO
13 Josep MARTINEZ
14 Ange-Yoan BONNY
15 Francesco ACERBI
16 Davide FRATTESI
17 Andy DIOUF
20 Hakan CALHANOGLU
22 Henrikh MKHITARYAN
23 Nicolò BARELLA
25 Manuel AKANJI
30 CARLOS AUGUSTO
31 Yann-Aurel BISSECK
32 Federico DIMARCO
36 Matteo DARMIAN
95 Alessandro BASTONI
*Pio Esposito sarà inserito nella Lista B, riservata ai giovani cresciuti nel vivaio del club
