UFFICIALE – Inter, la lista per la Champions League 2025/26: un solo escluso

FC Internazionale Milano ha trasmesso alla UEFA l’elenco dei calciatori che prenderanno parte alla fase campionato della UEFA Champions League 2025/2026
Come da regolamento, FC Internazionale Milano ha trasmesso alla UEFA l’elenco dei calciatori che prenderanno parte alla fase campionato della UEFA Champions League 2025/2026. L'unico escluso è Tomas Palacios.

1 Yann SOMMER

2 Denzel DUMFRIES

6 Stefan DE VRIJ

7 Piotr ZIELINSKI

8 Petar SUCIC

9 Marcus THURAM

10 Lautaro MARTINEZ

11 LUIS HENRIQUE

12 Raffaele DI GENNARO

13 Josep MARTINEZ

14 Ange-Yoan BONNY

15 Francesco ACERBI

16 Davide FRATTESI

17 Andy DIOUF

20 Hakan CALHANOGLU

22 Henrikh MKHITARYAN

23 Nicolò BARELLA

25 Manuel AKANJI

30 CARLOS AUGUSTO

31 Yann-Aurel BISSECK

32 Federico DIMARCO

36 Matteo DARMIAN

95 Alessandro BASTONI

*Pio Esposito sarà inserito nella Lista B, riservata ai giovani cresciuti nel vivaio del club

