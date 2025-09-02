Alfredo Pedullà, esperto di mercato, nel corso di un video sul suo canale YouTube, ha giudicato così le operazioni messe a segno dall'Inter: "All'Inter do 6+, 6,5. Io sono un estimatore di Pio Esposito, sono contento l'abbiano tenuto e che sia andato in Nazionale, ma mi sarei aspettato un altro attaccante con cambio di passo e di marcia con tecnica, diverso da quelli che hanno in organico.
Pedullà: “All’Inter do 6,5. Serviva anche Nkunku, invece messi 50 mln su Henrique e Diouf”
Non conta come fa Chivu mettere quattro attaccanti se perdi la partita, conta avere quello che salta l'uomo: anche Nkunku all'Inter sarebbe stato importante, invece hanno deciso di investire 50 milioni su Luis Henrique e Diouf. Per carità, Diouf si può fare, Luis Henrique vediamo. Poi ho una domanda: è meglio Akanji o Pavard? L'esperienza di Akanji non si discute, ma siamo sicuri che sia davvero più forte di Pavard?
Mi sarei aspettato non il centrocampista per forza, anche se hanno seguito Koné senza mai trattare con la Roma, ma qualcosa di più negli ultimi 30 metri, quel giocatore che manca da sempre".
