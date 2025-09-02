Alfredo Pedullà, esperto di mercato, nel corso di un video sul suo canale YouTube, ha giudicato così le operazioni messe a segno dall'Inter: "All'Inter do 6+, 6,5. Io sono un estimatore di Pio Esposito, sono contento l'abbiano tenuto e che sia andato in Nazionale, ma mi sarei aspettato un altro attaccante con cambio di passo e di marcia con tecnica, diverso da quelli che hanno in organico.