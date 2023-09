Champions, ultima edizione a 32. Dall’anno prossimo girone da 9. Mondiale? Inter quasi certa

"36 squadre, cioè 4 in più rispetto a oggi. Due andranno in dote ai campionati con il miglior ranking Uefa stagionale. Nella Champions appena conclusa, per esempio, sono stati Premier e Serie A: ripetersi in questa stagione significherebbe avere 5 club nel ‘23-24. Comincia la rincorsa. Nel ranking Uefa assoluto, invece, l’Italia è al momento 3° (superata la Germania). Un’altra cosa: la vincente di questa Champions si aggiungerà a City (campione ‘23), Real Madrid (‘22) e Chelsea (‘21) per partecipare al Mondiale per club 2025. L’Europa ha 12 posti: gli altri 8 decisi col ranking per club, massimo due squadre per nazione. Per ora delle italiane c’è l’Inter quasi sicura", aggiunge Gazzetta.