Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "Le tre sconfitte consecutive e i dodici punti conquistati nelle prime quattro giornate hanno fatto uscire Lautaro e compagni dalle prime otto: al momento sono quattordicesimi e all’ultimo turno sfideranno il Borussia Dortmund, che ha un punto meno di loro e zero possibilità di evitare i playoff. L’Inter, invece, qualche timida chance ce l’ha: meno però rispetto all’Atalanta. Diciamo che la matematica tiene accesa la fiammella della speranza, ma che difficilmente 15 punti saranno sufficienti per evitare i playoff. Nota a margine: la nona lo scorso anno (l’Atalanta) di punti ne aveva 15".