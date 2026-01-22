"La coppia dovrebbe essere ricomposta dall’inizio anche se Chivu ha elogiato la prestazione di grande sacrificio che ha permesso a Thuram di creare problemi ai centrali di Arteta. Altre novità scontate sono il ritorno di Bisseck, con Akanji spostato al centro della difesa, e di Carlos Augusto al posto di Dimarco a sinistra. A centrocampo tocca a Mkhitaryan, che proprio ieri ha compiuto 37 anni. Gli lascerà spazio uno tra Barella e Zielinski, con la conferma di Sucic. Spera anche Diouf a destra, la postazione più delicata in attesa del rientro di Dumfries a metà febbraio. Luis Henrique proprio non convince", aggiunge il quotidiano.
