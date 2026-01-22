"La missione che Chivu affida ai suoi giocatori è arraffare il massimo possibile per allargare la forbice rispetto alla concorrenza. Il momento giusto è questo, calendario alla mano. Con il contributo di buona parte della rosa: il turnover nell’ultima settimanastato limitato ma domani è immaginabile che Chivu ripristini il sistema consueto. Quattro o cinque novità, cioè mezza squadra di movimento, per cercare freschezza e impeto. Di sicuro Lautaro contro il Pisa giocherà. È stato sostituito martedì - malvolentieri - proprio in un’ottica gestionale. Tra l’altro è stato lui a decidere la partita d’andata con due gol, il primo dei quali generato da un rabbioso assist di Pio Esposito", analizza La Gazzetta dello Sport.