Inter, da Lautaro e Thuram e Pio: le possibili scelte di Chivu per il Pisa. Novità a destra?

Il tecnico cambierà qualcosa in vista della gara di domani a San Siro contro il Pisa. Poi l'Inter sarà di nuovo in campo mercoledì col Dortmund
Il tecnico cambierà qualcosa in vista della gara di domani a San Siro contro il Pisa. Poi l'Inter sarà di nuovo in campo mercoledì col Dortmund.

"La missione che Chivu affida ai suoi giocatori è arraffare il massimo possibile per allargare la forbice rispetto alla concorrenza. Il momento giusto è questo, calendario alla mano. Con il contributo di buona parte della rosa: il turnover nell’ultima settimanastato limitato ma domani è immaginabile che Chivu ripristini il sistema consueto. Quattro o cinque novità, cioè mezza squadra di movimento, per cercare freschezza e impeto. Di sicuro Lautaro contro il Pisa giocherà. È stato sostituito martedì - malvolentieri - proprio in un’ottica gestionale. Tra l’altro è stato lui a decidere la partita d’andata con due gol, il primo dei quali generato da un rabbioso assist di Pio Esposito", analizza La Gazzetta dello Sport.

"La coppia dovrebbe essere ricomposta dall’inizio anche se Chivu ha elogiato la prestazione di grande sacrificio che ha permesso a Thuram di creare problemi ai centrali di Arteta. Altre novità scontate sono il ritorno di Bisseck, con Akanji spostato al centro della difesa, e di Carlos Augusto al posto di Dimarco a sinistra. A centrocampo tocca a Mkhitaryan, che proprio ieri ha compiuto 37 anni. Gli lascerà spazio uno tra Barella e Zielinski, con la conferma di Sucic. Spera anche Diouf a destra, la postazione più delicata in attesa del rientro di Dumfries a metà febbraio. Luis Henrique proprio non convince", aggiunge il quotidiano.

