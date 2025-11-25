FC Inter 1908
Che paura per l'ex Inter Pinamonti: ladri in azione con i figli in casa. La compagna…

Che paura per l’ex Inter Pinamonti: ladri in azione con i figli in casa. La compagna…

Ladri nell'abitazione modenese dell'attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti e della compagna Dasha Lapushka
Redazione1908

Ladri nell'abitazione modenese dell'attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti e della compagna Dasha Lapushka, modella, artista e influencer bielorussa, ieri sera mentre a Reggio Emilia era in corso la partita di Serie A Sassuolo-Pisa (terminata 2-2) con il numero 99 regolarmente in campo: CONTINUA A LEGGERE

