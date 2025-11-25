I due ex calciatori si sono scagliati contro il giornalista e il collega Fabio Caressa per aver in qualche modo sottovalutato la Norvegia: la risposta di Zazza

Marco Astori Redattore 25 novembre - 17:31

Continua il botta e risposta tra Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, e gli ex calciatori Antonio Cassano e Lele Adani. I due ex calciatori si sono scagliati contro il giornalista e il collega Fabio Caressa per aver in qualche modo sottovalutato la Norvegia, che poi ha costretto la Nazionale ai playoff.

Intervenuto al podcast Numer1, Zazzaroni, ha parlato così della vicenda: "Mi sono scambiato anche dei messaggi con Antonio. Dice che la colpa è di chi mi dà da lavorare? Ma sì, da 45 anni: è anche fuori luogo. Allora sono 45 anni di coglioni. Io una volta mandai un messaggio molto carino ad Adani nel quale gli dissi di fare un confronto uno contro uno in televisione o anche su Twitch: però lui dice che non mi considera.

Invece mi considerano perché vengo citato. Con Antonio, che conosco da mille anni, ci siamo scambiati messaggi alla nostra maniera: lui ha il modo di vedere le cose che non è il mio. A me di quello che dicono interessa un cazzo. Io ho difeso Caressa e lo difenderò sempre, ma sulla Norvegia non dissi un tubo: e sono ancora convinto che se lavoriamo bene la battiamo".