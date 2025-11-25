FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Zazzaroni: “Interessa un cazzo di Cassano e Adani. 45 anni di coglioni? E Lele ha detto no a…”

ultimora

Zazzaroni: “Interessa un cazzo di Cassano e Adani. 45 anni di coglioni? E Lele ha detto no a…”

Zazzaroni: “Interessa un cazzo di Cassano e Adani. 45 anni di coglioni? E Lele ha detto no a…” - immagine 1
I due ex calciatori si sono scagliati contro il giornalista e il collega Fabio Caressa per aver in qualche modo sottovalutato la Norvegia: la risposta di Zazza
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Continua il botta e risposta tra Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, e gli ex calciatori Antonio Cassano e Lele Adani. I due ex calciatori si sono scagliati contro il giornalista e il collega Fabio Caressa per aver in qualche modo sottovalutato la Norvegia, che poi ha costretto la Nazionale ai playoff.

Zazzaroni: “Interessa un cazzo di Cassano e Adani. 45 anni di coglioni? E Lele ha detto no a…”- immagine 2

Intervenuto al podcast Numer1, Zazzaroni, ha parlato così della vicenda: "Mi sono scambiato anche dei messaggi con Antonio. Dice che la colpa è di chi mi dà da lavorare? Ma sì, da 45 anni: è anche fuori luogo. Allora sono 45 anni di coglioni. Io una volta mandai un messaggio molto carino ad Adani nel quale gli dissi di fare un confronto uno contro uno in televisione o anche su Twitch: però lui dice che non mi considera.

Zazzaroni: “Interessa un cazzo di Cassano e Adani. 45 anni di coglioni? E Lele ha detto no a…”- immagine 3
ORE 21.00 VIERI, ADAMI, CASSANO E VENTOLA, FENOMENO BOBO TV Nella foto: Lele ADANI Festival dello Sport Auditorium Trento, 8 ottobre 2021 FOTO: Nicola Eccher – Archivio Ufficio Stampa Provincia autonoma di Trento

Invece mi considerano perché vengo citato. Con Antonio, che conosco da mille anni, ci siamo scambiati messaggi alla nostra maniera: lui ha il modo di vedere le cose che non è il mio. A me di quello che dicono interessa un cazzo. Io ho difeso Caressa e lo difenderò sempre, ma sulla Norvegia non dissi un tubo: e sono ancora convinto che se lavoriamo bene la battiamo".

Leggi anche
Derby, Cruciani: “Culo Allegri? Pali Inter sono culo?”. Zazzaroni: “E’...
UFFICIALE – Inter, accordo pluriennale per i rinnovi di Zanchetta, Iddrissou e Taho

© RIPRODUZIONE RISERVATA