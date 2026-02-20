L'arbitro di Lecce-Inter, gara valida per la 26ª giornata di Serie A, sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.
fcinter1908 ultimora Chi è l’arbitro di Lecce-Inter? Dirige Manganiello, Paterna al VAR: i precedenti
ultimora
Chi è l’arbitro di Lecce-Inter? Dirige Manganiello, Paterna al VAR: i precedenti
La designazione completa della sfida in programma al Via del Mare e valida per la 26esima giornata del campionato
Di seguito la designazione completa della sfida in programma al Via del Mare:
Arbitro: Manganiello
Assistenti: Rossi-Dei Giudici
IV ufficiale: Dionisi
VAR: Paterna
AVAR: Aureliano
Sono otto i precedenti dell'Inter con Manganiello di Pinerolo a dirigere la sfida: per i nerazzurri 6 vittorie, un pareggio e una sconfitta.
Percorso quasi netto con Paterna: 12 vittorie nerazzurre e una sconfitta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA