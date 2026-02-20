fcinter1908 ultimora Chi è l’arbitro di Lecce-Inter? Dirige Manganiello, Paterna al VAR: i precedenti

ultimora

Chi è l’arbitro di Lecce-Inter? Dirige Manganiello, Paterna al VAR: i precedenti

Chi è l’arbitro di Lecce-Inter? Dirige Manganiello, Paterna al VAR: i precedenti - immagine 1
La designazione completa della sfida in programma al Via del Mare e valida per la 26esima giornata del campionato
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L'arbitro di Lecce-Inter, gara valida per la 26ª giornata di Serie A, sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

Di seguito la designazione completa della sfida in programma al Via del Mare:

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Rossi-Dei Giudici

IV ufficiale: Dionisi

VAR: Paterna

AVAR: Aureliano

Chi è l’arbitro di Lecce-Inter? Dirige Manganiello, Paterna al VAR: i precedenti- immagine 2
Getty Images

Sono otto i precedenti dell'Inter con Manganiello di Pinerolo a dirigere la sfida: per i nerazzurri 6 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Percorso quasi netto con Paterna: 12 vittorie nerazzurre e una sconfitta.

Leggi anche
In Argentina sicuri: “Lautaro in campo tra 18 giorni. Sarà pronto per la Nazionale”
Respinta richiesta di grazia per Kalulu: Gravina lo ha già comunicato alla Juve

© RIPRODUZIONE RISERVATA