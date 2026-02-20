Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha respinto la richiesta di 'grazia' sportiva per Kalulu, avanzata dalla Juve dopo l'espulsione nella partita con l'Inter e la squalifica per una giornata.
Respinta richiesta di grazia per Kalulu: Gravina lo ha già comunicato alla Juve
La decisione del no è stata comunicata da poco al club bianconero
(ANSA)
