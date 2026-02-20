FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Respinta richiesta di grazia per Kalulu: Gravina lo ha già comunicato alla Juve

ultimora

Respinta richiesta di grazia per Kalulu: Gravina lo ha già comunicato alla Juve

Respinta richiesta di grazia per Kalulu: Gravina lo ha già comunicato alla Juve - immagine 1
Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha respinto la richiesta di 'grazia' sportiva per Kalulu, avanzata dalla Juve
Matteo Pifferi Redattore 

Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha respinto la richiesta di 'grazia' sportiva per Kalulu, avanzata dalla Juve dopo l'espulsione nella partita con l'Inter e la squalifica per una giornata.

La decisione del no è stata comunicata da poco al club bianconero

(ANSA)

Leggi anche
Ravezzani: “Darei la grazia a Kalulu ma ho una domanda sulla mossa della Juve”
È il compleanno di Sinisa Mihajlovic. L’omaggio dell’Inter sui social

© RIPRODUZIONE RISERVATA