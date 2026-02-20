FC Inter 1908
In Argentina sicuri: “Lautaro in campo tra 18 giorni. Sarà pronto per la Nazionale”

Il capitano dell'Inter si è dovuto fermare a causa di un infortunio al polpaccio rimediato contro il Bodo/Glimt
L'infortunio di Lautaro Martinez è meno grave del previsto. Questo è quello che dicono con ottimismo in Argentina. Secondo Tyc Sports, il capitano dell'Inter (uscito dal campo mercoledì sera in occasione del match di Champions League contro il Bodo/Glimt) sarà ora sottoposto a terapia con plasma ricco di piastrine, e dovrebbe tornare in campo tra 18 giorni.

In questo modo Lautaro avrebbe almeno due settimane di tempo per prepararsi e recuperare la miglior condizione in vista del match tra Argentina e Spagna in programma in Qatar il 27 marzo, la "Finalissima" che metterà una di fronte all'altra i campioni d'Europa e quelli del Sud America, per il quale la presenza dell'attaccante nerazzurro non appare in dubbio.

