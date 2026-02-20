L'infortunio di Lautaro Martinez è meno grave del previsto. Questo è quello che dicono con ottimismo in Argentina. Secondo Tyc Sports, il capitano dell'Inter (uscito dal campo mercoledì sera in occasione del match di Champions League contro il Bodo/Glimt) sarà ora sottoposto a terapia con plasma ricco di piastrine, e dovrebbe tornare in campo tra 18 giorni.