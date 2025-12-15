L'Inter si prende la testa della classifica al termine di un match dominato in larga parte. Ora spazio alla Supercoppa Italiana

Redazione1908 15 dicembre - 09:28

L'Inter si prende la testa della classifica al termine di un match che nel finale ha riservato anche sofferenza ai nerazzurri in un Marassi infuocato dal pubblico rivitalizzato dall'avvento di Daniele De Rossi.

Alla vigilia Cristian Chivu, riprendendo quanto già affermato in precedenza da De Rossi, aveva parlato della necessità di disputare la “partita perfetta”, mettendo in guardia i suoi e l'ambiente dall'insidie della gara col Genoa. Ora può godersi una vittoria di misura che comunque regala il primato solitario ai suoi ragazzi, nella giornata che ha visto le principali rivali nella corsa scudetto (Milan e Napoli) perdere punti con Sassuolo e Udinese.

Un successo che consente a Lautaro e compagni di mettersi alle spalle la delusione per la sconfitta con il Liverpool in Champions. Se fuga sarà, è presto per dirlo, se si considera che nelle ultime giornate c'è stata una continua alternanza di capoliste. Ma l'Inter è sembrata comunque la più in forma e in palla nel confronto a distanza con le avversarie. Un dato che fa ben sperare in vista dei prossimi impegni di Supercoppa (venerdì prossimo è in programma la prima semifinale con il Bologna.

I pronostici di Pressing sulla Supercoppa — Chi vincerà il trofeo? Questa la domanda del conduttore Alberto Brandi. Risposta secca per gli ospiti

Sabatini: "Vince l'Inter perché è la più forte e perché è quella che sta meglio delle altre"

Clemente Russo: "Inter anche per me, troppo più in forma delle altre"

Biasin: "La più forte spero"

Panucci: "Vince il Napoli"

Trevisani: "Vince il Milan"

Tacchinardi: "Anche per me vince il Milan di Massimiliano Allegri"