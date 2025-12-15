"Sola lassù, dopo otto mesi: anche nel gioco del ciapanò a un certo punto uno vince incassando il bottino. Ma chi se l’aspettava così? L’Inter si scrolla di dosso la polvere del rimpianto europeo scavalcando in poche ore sia il Milan sia il Napoli. Doppio sorpasso in un’unica accelerazione per ritrovarsi davanti a tutti per la prima volta dal 12 aprile, trentaduesima giornata del campionato scorso. Non avrebbe potuto chiedere di meglio Cristian Chivu, che infatti ha ringraziato a uno a uno i giocatori dopo il fischio finale, partendo dal fantastico Lautaro. È felicità mista a sollievo, visto che il solito errore difensivo aveva rimesso in corsa il coraggioso Genoa dopo due terzi di partita dominati. Ma il rendiconto della trasferta resta eccellente, prima della missione in Arabia Saudita, perché silenzia i mugugni e le polemiche. Ora sotto con la Supercoppa che può valere il primo trofeo del nuovo corso", si legge su La Gazzetta dello Sport.