Alessandro Cosattini Redattore 29 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 18:34)

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato così a DAZN prima della sfida contro l’Udinese di campionato. “Esonero Tudor? Io penso che Igor vada ringraziato perchè ha fatto un lavoro importante, l’anno scorso è arrivato e ci ha portato in Champions. È stata una decisione necessaria e condivisa, pensiamo che questa squadra possa fare un buon campionato".

SPALLETTI - "È un buon allenatore, esperienza e gioco moderno. Permettetemi di aspettare e rispettare tutte le parti in causa perchè non c’è niente di firmato. Oggi è una partita importante e dobbiamo fare punti. Oggi ringraziamo Brambilla che guiderà la squadra questa sera, poi penseremo al futuro".

SCELTA - "È stata una decisione sofferta per mille motivi, anche per la persona che ci ha dato tanto. Questo è un anno di costruzione, non facile in cui ci sono stati cambiamenti. Serve alla Juve per costruirsi e tornare a primeggiare e vincere, pensiamo si possa fare bene fin da subito, c’è ancora tanto da giocare".

NUOVO DS - "Nelle prossime settimane, non credo a brevissimo ma ci sarà questo innesto".