FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sabato: “Se l’Inter non batte la Fiorentina è un problema anche perché…”

ultimora

Sabato: “Se l’Inter non batte la Fiorentina è un problema anche perché…”

Sabato: “Se l’Inter non batte la Fiorentina è un problema anche perché…” - immagine 1
"I campionati poi non si vincono con le big ma con le piccole. Chiaro, stasera non devi permetterti di perdere punti", dice Sabato
Matteo Pifferi Redattore 

L'ex calciatore Antonio Sabato è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di Inter-Fiorentina:

"Bisogna cercare di fare un inizio travolgente. L'Inter è forte, non mi preoccupa. Anche i prossimi turni sono abbordabili, riuscire a fare tre vittorie di fila in un campionato dove non c'è una più forte ma tutte hanno problemi, sarebbe importante.

Tre ko già ora non sono pesanti. I campionati poi non si vincono con le big ma con le piccole. Chiaro, stasera non devi permetterti di perdere punti, perché quando ti ricapita di incontrare una Fiorentina così?".

Sabato: “Se l’Inter non batte la Fiorentina è un problema anche perché…”- immagine 2

Cosa dice della Fiorentina?

"Non è troppo prendere tre punte? Era meglio fare un sacrifico e mettere una seconda punta veloce. Hai preso Dzeko, Piccoli, davanti serviva qualcosa di diverso che accompagnasse Kean".

Sabato: “Se l’Inter non batte la Fiorentina è un problema anche perché…”- immagine 3

Dovesse perdere con l'Inter, non si tocca ancora Pioli?

"Secondo me si deve intervenire, se non c'è reazione e un'idea di gioco e lo spogliatoio non reagisce...L'Inter se non batte la Fiorentina è un problema"

Leggi anche
Marocchi: “Inter meglio del Napoli”. Condò: “Dissento”. Marocchi:...
FCIN1908 / Inter, non solo Taho: inseriti in lista Serie A altri tre ragazzi dell’U23

© RIPRODUZIONE RISERVATA