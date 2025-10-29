Sabato: “Se l’Inter non batte la Fiorentina è un problema anche perché…”

"I campionati poi non si vincono con le big ma con le piccole. Chiaro, stasera non devi permetterti di perdere punti", dice Sabato

Matteo Pifferi Redattore 29 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 18:32)

L'ex calciatore Antonio Sabato è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di Inter-Fiorentina:

"Bisogna cercare di fare un inizio travolgente. L'Inter è forte, non mi preoccupa. Anche i prossimi turni sono abbordabili, riuscire a fare tre vittorie di fila in un campionato dove non c'è una più forte ma tutte hanno problemi, sarebbe importante.

Tre ko già ora non sono pesanti. I campionati poi non si vincono con le big ma con le piccole. Chiaro, stasera non devi permetterti di perdere punti, perché quando ti ricapita di incontrare una Fiorentina così?".

Cosa dice della Fiorentina?

"Non è troppo prendere tre punte? Era meglio fare un sacrifico e mettere una seconda punta veloce. Hai preso Dzeko, Piccoli, davanti serviva qualcosa di diverso che accompagnasse Kean".

Dovesse perdere con l'Inter, non si tocca ancora Pioli?

"Secondo me si deve intervenire, se non c'è reazione e un'idea di gioco e lo spogliatoio non reagisce...L'Inter se non batte la Fiorentina è un problema"