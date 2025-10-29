Botta e risposta a Sky Sport tra l'ex giocatore Giancarlo Marocchi e il noto giornalista Paolo Condò su Napoli-Inter (ecco dove vedere in tv Inter-Fiorentina di stasera). Ecco le opinioni dei due:
Marocchi: “L’Inter io dico che deve guardare solo se stessa, solo questo dico. L’Inter perde a Napoli giocando meglio del Napoli, perde con la Juve giocando meglio della Juve”.
Condò: “Se posso, garbatamente contestare, secondo me l’Inter non ha giocato meglio del Napoli, ha giocato meglio il Napoli”.
Marocchi: “Allora cambio formula: l’Inter ha giocato nettamente meglio del Napoli. Esteticamente nettamente meglio, deve guardare solo dentro se stessa. Mi piace il contraddittorio (dice a Condò, ndr). Non si possono perdere due gare così, questo devono pensare allenatore e giocatori all’Inter”.
